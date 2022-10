Elon Musk: straks kan je tweets ook ratings meegeven

Twitter-gebruikers kunnen in de toekomst zelf kiezen welke rating ze hun tweets meegeven en welk soort tweets ze willen kunnen inzien. Dat heeft Elon Musk, de nieuwe eigenaar van de berichtendienst, zaterdag laten weten.

Hij legde in een tweet uit dat er straks meerdere versies van Twitter komen. Daarbij maakte hij een vergelijking met de ratings van films, waarvan sommige eigenlijk alleen voor de ogen van volwassenen bestemd zijn en andere ook geschikt zijn voor kinderen vanaf bijvoorbeeld 7 jaar.

“De rating van de tweet zelf kan worden gekozen en vervolgens worden aangepast door feedback van gebruikers”, zo schetst Musk zijn visie. Vrijdag kondigde de rijkste man ter wereld ook al aan dat Twitter een adviesraad krijgt die beslissingen neemt over de inhoud van tweets en blokkades van accounts.

Musk wil van Twitter een bastion voor de vrijheid van meningsuiting maken, een vrijplaats voor ook onwelgevallige meningen. Hij heeft onder meer gezinspeeld op de terugkeer van de van Twitter verbannen Donald Trump. De voormalige Amerikaanse president zelf zegt overigens niet terug te willen keren op het platform.

Direct nadat de overname van Twitter ter waarde van 44 miljard dollar rond was waren er al mensen die wilden uitzoeken hoever ze voortaan met hun tweets kunnen gaan, zonder dat die verwijderd worden. Zo kwam een Amerikaanse pro-Trump-activist uit Tennessee met een tweet die kwetsend was voor transgenders en schreef daarbij “just testing the new Twitter out”.

Eurocommissaris Thierry Breton (Interne Markt) heeft Musk al gewaarschuwd dat de miljardair zich niet te veel illusies moet maken met zijn plannen voor het vrije woord. Hij wees erop dat het platform moet blijven voldoen aan Europese richtlijnen die internetgebruikers bijvoorbeeld moet beschermen tegen haatberichten en schendingen van hun privacy.