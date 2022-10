Extinction Rebellion protesteert tegen fossiele financiering ING

Klimaatactivisten van Extinction Rebellion voeren actie in twaalf vestigingen van ING. Ze gingen de bankkantoren binnen of zetten die af alsof het een plaats delict betrof, maakte de organisatie bekend. Extinction Rebellion protesteert tegen de financiering van bedrijven die actief zijn in de winning en verwerking van fossiele brandstoffen.

Extinction Rebellion protesteert al langer tegen de fossiele financiering door ING. De groep bezette in juli ook al kantoren en protesteerde verschillende keren bij het hoofdkantoor in Amsterdam-Zuidoost. ING steekt sinds het klimaatakkoord in Parijs in 2015 is gesloten, jaarlijks 9 miljard euro in fossiele financiering, stelt Extinction Rebellion. ING zou daarmee de grootste financier van CO2-uitstoot in Nederland zijn.

Dit voorjaar kondigde ING aan te stoppen met het financieren van de ontdekking en ontginning van nieuwe olie- en gasvelden. Volgens het hoofd bedrijfsethiek van ING, Arnaud Cohen Stuart, volgt de bank met de aangekondigde stappen de aanbevelingen van het Internationaal Energie Agentschap (IEA) op.

De bank steekt nog wel geld in pijpleidingen en raffinaderijen en bestaande olie- en gasvelden. Volgens Extinction Rebellion heeft de bank bovendien alleen de financiering van projecten beƫindigd. Algehele financiering van fossiele bedrijven is nog wel mogelijk en die bedrijven kunnen daarmee nog steeds nieuwe projecten opzetten.

ING stapt niet volledig uit de sector voor fossiele energie, omdat het volgens de bank te ver gaat om van de ene op de andere dag volledig te stoppen met het financieren van olie en gas. “Het is niet nodig om de klimaatdoelen te halen en het brengt de leveringszekerheid van onze energie en de betaalbaarheid daarvan in gevaar”, zo zei de bank eerder al.