Polen kiest Amerikaans bedrijf om eerste kerncentrale te bouwen

Polen heeft het Amerikaanse bedrijf Westinghouse aangewezen om zijn eerste kerncentrale te bouwen. Daarmee wil het land meer zekerheid creëren dat het in de toekomst niet opeens zonder energie komt te zitten. Door de spanningen over de oorlog in Oekraïne krijgt Polen geen gas meer vanuit Rusland.

Ook het Franse EDF en KHNP uit Zuid-Korea dongen mee naar de miljardenklus. De Amerikaanse minister van Energie Jennifer Granholm vindt het een goede zaak dat Polen uiteindelijk kiest voor een bedrijf uit de Verenigde Staten.

“Ik denk dat het een duidelijke boodschap naar Rusland stuurt dat de landen van de Atlantische alliantie samen sterk staan om onze energievoorziening diverser te maken en om weerstand te bieden aan de stap van Rusland om energie als wapen in te zetten”, heeft de bewindsvrouw gezegd in een videoboodschap.

Het is de bedoeling dat de eerste kerncentrale in Polen in 2033 in bedrijf is. Als locatie is een dorp bij de Baltische kust gekozen. De centrale zal naar verwachting drie reactoren hebben en de regering heeft gezegd dat ze verwacht een leverancier te kiezen om in de toekomst nog drie reactoren te bouwen.

Polen heeft al jaren plannen voor het inzetten van kernenergie, maar de kwestie van energiezekerheid is nog urgenter geworden vanwege de Russische invasie van Oekraïne. Vorige maand werd er ook al een nieuwe pijpleiding onthuld die Noors gas via Denemarken naar Polen zal vervoeren.