Poolse maatschappij: ook ‘slachtoffer van misdaad’ van Boeing

De Poolse luchtvaartmaatschappij LOT wil door een Amerikaanse rechter ook tot ‘slachtoffer van misdaad’ verklaard worden in de zaak rond de Boeing 737 MAX. Dan zou de maatschappij namelijk in aanmerking kunnen komen voor een aanzienlijke schadevergoeding.

Een Amerikaanse rechter in Texas oordeelde een week geleden al dat mensen die zijn omgekomen bij twee crashes met de Boeing 737 MAX wettelijk worden beschouwd als slachtoffers van misdaad. Die duiding kan betekenen dat de vliegtuigfabrikant strafrechtelijk vervolgd wordt en volledig verantwoordelijk wordt gehouden voor de ongelukken.

De ongelukken met de 737 MAX-toestellen in 2018 en 2019 eisten in totaal 346 levens. Vliegtuigen van LOT waren niet betrokken. Maar de maatschappij werd wel opgezadeld met zeker 250 miljoen dollar schade omdat de 737 MAX wereldwijd lange tijd aan de grond werd gehouden. LOT had veertien van die toestellen en die mochten dus heel lang niet vliegen.

Boeing telde eerder al veel geld neer voor een schikking met de Amerikaanse justitie over een aanklacht met betrekking tot het gebrekkige ontwerp van het vliegtuig. Daarbij werd ook geld gereserveerd voor vergoedingen aan luchtvaartmaatschappijen. Maar LOT kon als buitenlandse maatschappij geen aanspraak maken op die compensatie.