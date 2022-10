PostNL doet bonden verbeterd cao-voorstel, FNV ‘niet enthousiast’

PostNL heeft de vakbonden een verbeterd voorstel gedaan voor een nieuwe cao. Daarin komt de loonsverhoging over een periode van twee jaar voor veel medewerkers uit op 9 procent, laat het post- en pakkettenbedrijf weten. Of het nieuwe voorstel in goede aarde valt, is nog wel de vraag. FNV dacht onlangs al openlijk na over acties.

Volgens FNV-bestuurder Mariska Exalto was PostNL eerder met een loonbod gekomen dat bij lange na niet in de buurt kwam van het huidige inflatiecijfer van meer dan 10 procent. Daar zit het bedrijf nu nog steeds ver vanaf, vindt ze. Exalto is in eerste instantie daarom “niet enthousiast”. FNV zal wel bij de eigen achterban peilen hoe iedereen er nu over denkt.

PostNL wijst er in een toelichting op dat het moeilijke tijden voor iedereen zijn. “Dat geldt ook voor PostNL als bedrijf. De pakketvolumes vallen tegen en de kosten lopen hard op. We moeten financieel gezond blijven als bedrijf.” Vandaar dat de onderneming niet nog meer loonsverhoging zou kunnen bieden aan het personeel.

Onder de cao PostNL vallen ongeveer 19.000 mensen. Dat zijn niet alle medewerkers van het bedrijf. Er zijn ook nog zo’n 16.000 postbezorgers, maar die hebben een eigen cao.