Vakbond telt ongeveer honderd stakers bij Bijenkorf in Amsterdam

Vakbond FNV telt zaterdagochtend ongeveer honderd stakers bij de Bijenkorf in Amsterdam. “Veel afdelingen zijn zwaar onderbezet op deze drukke vakantie-zaterdag”, zegt FNV-bestuurder Linda Vermeulen. Later op de dag, tijdens de middagshifts, verwacht ze dat er nog meer mensen het werk zullen neerleggen.

Medewerkers van de Bijenkorf-vestiging in Amsterdam staken zaterdag de hele dag om hun eisen voor een nieuwe cao kracht bij te zetten. Daarmee komen de acties bij de warenhuisketen volgens FNV in een nieuwe fase, want bij eerdere stakingen in de afgelopen weken legde personeel slechts een aantal uren het werk neer.

Buiten de winkel wordt ook gedemonstreerd door actievoerders. Op kartonnen borden, die omhoog worden gehouden, staan opmerkingen als “horrorloon” en “deze bezige bij krijgt er jaren niets meer bij!”.

De actievoerders eisen een loonsverhoging van minstens 10 procent, met een minimum van 14 euro per uur. De Bijenkorf liet eerder weten niet zover te willen gaan in het verhogen van de lonen van zijn circa 2400 medewerkers. De inflatie is volgens de keten met zeven filialen geen goede maatstaf omdat er al maatregelen vanuit de overheid komen om de gevolgen te verzachten. Ook denkt de directie van het bedrijf dat mensen luxewinkels als eerste links laten liggen nu veel zaken duurder worden.