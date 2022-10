Britse straatmuzikant op weg naar klimaattop zonder te vliegen

Met een viool op zijn rug en kaarten in zijn tas is de Britse straatmuzikant Dan Hodd vastberaden om de klimaattop in het Egyptische Sharm-el-Sheikh te bereiken zonder te vliegen. Hij vertrok een maand geleden uit Spanje en is reizend per fiets, trein, bus en gedeelde taxi’s inmiddels in de Irakese hoofdstad Bagdad beland.

Door niet te vliegen wil Hodd een boodschap afgeven aan onder anderen regeringsleiders, wetenschappers en actievoerders die volgende week naar de COP27 vliegen. “Binnen de transportsector probeer ik het belang om meer te doen aan de klimaatcrisis duidelijk te maken”, zegt de 29-jarige Brit. “We moeten ons meer bewust zijn van de manier waarop we over de wereld reizen”, vervolgt hij, verwijzend naar zowel goedkope vliegvakanties als trips voor het werk.

Luchtvaartmaatschappijen zijn voor 2,4 procent verantwoordelijk voor de wereldwijde CO2-uitstoot. Daarmee levert de luchtvaart een belangrijke bijdrage aan de opwarming van de aarde. De internationale klimaattop COP27 begint volgende week zondag.