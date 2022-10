Goldman Sachs voorziet scherpere renteverhogingen Amerikaanse Fed

De grote Amerikaanse zakenbank Goldman Sachs voorziet dat de Federal Reserve de rente in de Verenigde Staten nog meer gaat verhogen dan eerder gedacht. De economen voorspellen dat de rentetarieven in maart tot wel 5 procent verhoogd gaat worden, 25 basispunten meer dan waar de bank eerder vanuit ging.

De centrale bank blijft de rente verhogen om de “onaangenaam hoge” inflatie in de VS tegen te gaan, staat in een rapport van Goldman Sachs. Daarnaast is deze stap volgens de zakenbank noodzakelijk om de economie te laten afkoelen.

Volgende week dinsdag en woensdag houdt de Fed een beleidsvergadering. Naar verwachting wordt de rente dan voor de vierde keer op rij met 75 basispunten naar boven bijgesteld om de hoge inflatie in de VS tegen te gaan.

Voor beleggers was het wedden op een minder agressieve benadering van de Fed dit jaar een gevaarlijk spel. Aandelen herstelden meerdere keren van dieptepunten door deze verwachting, maar werden vervolgens opnieuw verpletterd door nieuwe tekenen van aanhoudende inflatie of een centrale bank die vastbesloten is haar tempo van de renteverhogingen aan te houden.