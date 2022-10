ASR bij winnaars op Damrak na adviesverhoging

Verzekeraar ASR stond maandag bij opening van de beurzen bij de winnaars op het Damrak. De onderneming kreeg een adviesverhoging van Morgan Stanley. ASR maakte vorige week bekend de Nederlandse verzekeringsactiviteiten van Aegon over te nemen. Daarmee ontstaat een van de grootste verzekeraars in Nederland. De agenda voor beleggers is maandag nagenoeg leeg. Later deze week komt weer een keur aan bedrijven met cijfers terwijl in onder andere de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk rentebesluiten op de rol staan.

Volgens kenners van Morgan Stanley zal de deal tussen Aegon en ASR voor beide verzekeraars gunstig uitpakken, zo valt in een rapport te lezen. Vooral over de waardering op de lange termijn voor ASR is de Amerikaanse bank positief. ASR noteerde in de vroege handel 0,8 procent hoger bij de middelgrote fondsen. Aegon stond kort na de openingsbel 0,1 procent in de min in de leidende AEX-index.

De AEX zelf stond in de vroege handel 0,3 procent hoger op 669,64 punten. Techinvesteerder Prosus voerde de AEX aan met een winst van 3,6 procent. Shell was de sterkste daler met een verlies van 1,8 procent. De MidKap, met daarin ASR, stond licht hoger op 904,44 punten. Sportscholenuitbater Basic-Fit was hier de sterkste stijger met een winst van 1 procent. Grootste verliezer was bodemonderzoeker Fugro dat 2,3 procent van zijn beurswaarde verloor.

De graadmeters in Londen, Parijs en Frankfurt noteerden tot 0,3 procent lager. Beleggers reageren mogelijk op de nieuwe inflatiecijfers. In Nederland was in oktober sprake van een lichte afkoeling, al blijft de geldontwaarding op jaarbasis op een hoog niveau. Europese cijfers worden later op maandag bekend. Beleggers zijn ondertussen opnieuw somberder geworden over de economie en een meerderheid verwacht dan ook dat er een recessie komt, blijkt uit de BeleggersBarometer van ING.

In Z├╝rich stond de geplaagde Zwitserse bank Credit Suisse 1,3 procent hoger. De bank zou bij zo’n twintig andere banken willen aankloppen voor een kapitaalverhoging. De door schandalen geplaagde bank maakte eerder al bekend een grootscheepse reorganisatie door te voeren na aanhoudende verliezen. Daarbij verdwijnen 9000 banen.

De euro was 0,9925 dollar waard, tegen 0,9944 dollar voor het weekend. De prijs van een vat Amerikaanse olie zakte 1,1 procent tot 86,97 dollar. Brentolie werd ook 1 procent goedkoper op 94,82 dollar per vat.