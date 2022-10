Beurzen Azië overwegend hoger na mindere industriecijfers China

De Aziatische beurzen stonden maandag overwegend in de plus. Tegenvallende cijfers over de Chinese industrie leken beleggers niet al te veel te deren, al bleef de graadmeter in Shanghai wel achter bij de winsten op andere beursvloeren in Azië. In Hongkong stonden casinobedrijven bij de winnaars na het nieuws over een visasysteem voor Chinezen die naar gokstad Macau reizen.

De Hang Seng-index in Hongkong noteerde tussentijds 0,2 procent hoger. Het aandeel Sands China stond in Hongkong 4,1 procent hoger. Ook SJM (plus 1,7 procent) was een duidelijke winnaar. Hetzelfde gold voor Wynn Macau, dat zijn beurswaarde met 3,6 procent zag toenemen. Macau is de enige plek in China waar casino’s legaal zijn. De voormalige Portugese kolonie doet Las Vegas in het niet vallen wat betreft het aantal weddenschappen dat maandelijks wordt geplaatst. Maar China’s strenge coronabeleid heeft de goksector lamgelegd. Daardoor is de economie van de stad en zijn belangrijkste bron van inkomsten getroffen. Vanaf november worden de inreisbeperkingen versoepeld voor mensen uit China.

In Shanghai stond de leidende graadmeter 0,6 procent lager. De bedrijvigheid in de Chinese industrie bleek in de maand oktober sterker te zijn gekrompen dan waar in doorsnee rekening werd gehouden. Ook los van de industrie nam de bedrijvigheid in China af. Hier werd vooraf juist op een lichte toename gerekend.

In Japan sloot de Nikkei-index met een winst van 1,8 punten. Met het ingaan van de wintertijd in Europa sluit de beurs in Japan weer een uurtje eerder. De All Ordinaries in Sydney steeg 1,2 procent. Ook in Seoul stond een winst op de borden. De Kospi steeg hier 1 procent.