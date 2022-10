Bronnen: VS wil meer samenwerken met EU voor sancties tegen China

De Verenigde Staten zijn met de Europese Unie in overleg om ook op het gebied van sancties tegen China meer samen op te trekken. De regering van president Joe Biden wil bijvoorbeeld de manier van informatie-uitwisseling en processen op het gebied van handhaving gebruiken om de Aziatische grootmacht verder dwars te zitten, melden ingewijden aan financieel persbureau Bloomberg.

Dat moet verder worden besproken tijdens een handelsforum met hooggeplaatste vertegenwoordigers van de EU en de VS begin december. Verschillende Europese landen zijn niet happig om van deze bijeenkomst een anti-China-gelegenheid te maken, maar willen meer inzetten op de samenwerking met de VS op onder meer digitale infrastructuur.

Bijvoorbeeld Nederland heeft eerder zijn zorgen geuit over strenge Amerikaanse exportverboden tegen China, vooral op het gebied van chips. De Veldhovense chipmachinemaker ASML is op dit gebied een belangrijke speler. Maar er zijn ook zeker voorstanders van meer beperkingen tegen China. Bijvoorbeeld vanuit Duitsland zijn zorgen te horen over China dat steeds meer een vijand is, in plaats van een partner of concurrent.

Een woordvoerder van de Amerikaanse regering ontkende de voornemens. Volgens de EU is het invoeren van dezelfde sancties tegen China als tegen Rusland nu niet aan de orde, omdat de situatie anders is. Exportverboden naar Rusland, die zijn ingevoerd na de invasie van Oekraïne, worden als een van de meer effectieve maatregelen gezien om het land te raken.