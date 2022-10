Chipmaker NXP groeit flink, maar merkt dreigende recessie

De Nederlandse chipfabrikant NXP blijft flink groeien door de aanhoudend sterke vraag naar halfgeleiders voor de auto-industrie. Maar het bedrijf, dat is genoteerd aan de aandelenbeurs in New York, merkt volgens topman Kurt Sievers ook dat de economische omstandigheden in de wereld verslechteren.

In de maanden juli, augustus en september ging er 3,5 miljard dollar aan omzet in de boeken, goed voor een groei van 20 procent op jaarbasis. Maar NXP denkt in het vierde kwartaal niet nog meer omzet te kunnen binnenslepen dan in de afgelopen periode. De winst in het afgelopen kwartaal kwam uit op 750 miljoen dollar. Een jaar eerder was dat nog 526 miljoen dollar.

De voormalige halfgeleiderdivisie van Philips maakt chips voor tal van apparaten die in verbinding staan met het internet. De vraag naar sommige van die apparaten is erg gevoelig voor de stand van de economie. Nu de inflatie overal flink is opgelopen en er in veel landen een recessie dreigt, neemt de vraag naar sommige van die apparaten wat af.

Sievers geeft aan dat er wereldwijd nog steeds sprake is van een beperkt aanbod aan chips. Dat betekent dat er over de gehele linie voorlopig nog veel vraag zal zijn naar halfgeleiders. Voor de middellange termijn is hij echter voorzichtig, vanwege de toegenomen economische onzekerheid.