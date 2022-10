Economie eurozone groeit nog, maar wel minder hard

De economie in de eurozone is ook in het derde kwartaal nog gegroeid, meldt het Europese statistiekbureau Eurostat. De groei is wel minder sterk dan in het tweede kwartaal toen de economie nog stevig vooruitging door de heropening van de economie na de coronabeperkingen. Inmiddels wegen de hoge inflatie en renteverhogingen om die geldontwaarding te beperken ook op de economische groei.

In het derde kwartaal was de economie van de eurozone 2,1 procent groter dan een jaar eerder. In de hele Europese Unie was de economie 2,4 procent gegroeid. In beide gebieden was de groei ten opzichte van het tweede kwartaal 0,2 procent.

Van de landen die al gegevens aanleverden kende Portugal de sterkste groei op jaarbasis met 4,9 procent. In Letland kromp de economie al. Grote economieƫn als Duitsland, Frankrijk en Italiƫ meldden eerder al een groei van het bruto binnenlands product (bbp).

Nederland komt pas over twee weken met de eerste raming van de economische groei.