Energieweerbericht maakt het voor huishoudens zuiniger

Een wekelijks energieweerbulletin moet meer inzicht geven in wanneer energie kan worden bespaard of wanneer het juist loont om de vaatwasser of de wasmachine aan te zetten. Zo kan het bijvoorbeeld schelen om op bepaalde momenten de gordijnen open te zetten om daarmee de warmte in huis te laten. Ook zou de wasmachine bijvoorbeeld het beste kunnen worden aangezet op het moment dat het flink waait.

Het wekelijkse energieweerbericht wordt vanaf 31 oktober gepresenteerd door weervrouw Helga van Leur. Het bulletin is een initiatief van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE), Gasunie en TenneT. De gebruikte weerdata zijn afkomstig van het KNMI. De data over de verwachte opbrengst van zonne- en windenergie komen van NetAnders.

De energieweerberichten helpen mensen om duurzamer en betaalbaarder de komende winter door te komen, zo klinkt het. Ook kunnen de initiatiefnemers naar eigen zeggen met hulp van deze energieberichten wennen aan het idee dat elektriciteit niet altijd evenveel en even duurzaam beschikbaar is. Zo kunnen bijvoorbeeld opstoppingen op de elektriciteitsnetten kunnen worden verminderd als gebruikers groene stroom gebruiken als deze beschikbaar er is, namelijk als het waait of de zon schijnt.

“Als wij in ons elektriciteitsverbruik kunnen meebewegen met de pieken en dalen in duurzaam opgewekte elektriciteit dan hebben wij ook minder elektriciteitsinfrastructuur nodig. Dit energieweerbericht gaat ons helpen om de elektriciteitsnetten efficiĆ«nter te gebruiken”, zegt Manon van Beek, topvrouw van TenneT.