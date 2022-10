Glastuinbouw vreest veel omvallende bedrijven en wil meer steun

Een derde van de glastuinbouwbedrijven in Nederland kampt met financiële problemen en voor 8 procent van de glastuinders valt dit jaar waarschijnlijk definitief het doek. Daarvoor waarschuwt brancheorganisatie Glastuinbouw Nederland, die pleit voor extra steun van de overheid.

Voor het verwarmen van kassen is veel energie nodig waardoor de kosten in de glastuinbouw fors zijn opgelopen. Dit jaar dreigen de energiekosten van glastuinbouwbedrijven tien keer zo hoog te worden, aldus de branche. Al die kosten zouden ondernemers niet zomaar kunnen doorberekenen aan de consument.

Glastuinbouw Nederland geeft aan dat er veel op het spel staat. Ruim driekwart van de telers zou door de situatie inmiddels de teelt hebben moeten vertragen of uitstellen. Dat leidt tot minder Nederlands aanbod aan groente, fruit, bloemen en planten. In het schap zouden consumenten daardoor te maken krijgen met duurdere en van elders geïmporteerde producten.

De energiecrisis dreigt zo ook de vergroening tegen te gaan, aldus de organisatie. Bekend is dat tuinbouwbedrijven een grote rol spelen in de ontwikkeling van bijvoorbeeld warmtenetten, waardoor de sector voor de economie als geheel belangrijk is voor het afstappen van de afhankelijkheid van aardgas.

“Juist vanwege de spil die de tuinbouw vormt in de nationale energietransitie, is steun voor deze keten op korte termijn noodzakelijk”, zal de branche deze week betogen in de Tweede Kamer. Tuinders noemen de tot nu toe geboden tegemoetkoming in de energiekosten een “druppel op de gloeiende plaat”.

Glastuinbouw Nederland roept de overheid op om op korte termijn de noodzakelijke financiële steun te bieden voor energie-intensieve agrarische bedrijven om te overleven. Ook zou de overgang naar duurzame energie extra moeten worden gestimuleerd.