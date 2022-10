IMF: meevaller 1 biljoen voor olielanden door hogere prijzen

De olielanden in het Midden-Oosten en Centraal-Azië verdienen naar verwachting in de periode 2022 tot 2026 gezamenlijk 1 biljoen dollar extra op de export van brandstoffen. Dat meldt het Internationaal Monetair Fonds in het economisch rapport over de regio.

De instroom van oliedollars ligt daarmee hoger dan het niveau dat een jaar geleden door het IMF was voorspeld. Dat komt door de hogere olieprijzen als gevolg van de energiecrisis die is ontstaan door de oorlog in Oekraïne. De hogere prijzen zorgen, ondanks de vrees voor een recessie volgend jaar waardoor de vraag naar olie zou kunnen afnemen, voor fors hogere winsten van de olie-exporteurs.

Saudi-Arabië en vijf andere leden van de Samenwerkingsraad van de Arabische Golfstaten zullen daar het meest van profiteren. Dat komt volgens het IMF doordat ze ongeveer een derde van hun olie-inkomsten kunnen sparen. Ook hebben sommige landen hun schulden vervroegd kunnen aflossen door de extra inkomsten.

Het gemiddelde overschot op de lopende rekening van de Golfstaten zal volgens het IMF in 2022 naar verwachting bijna 10 procent van het bruto binnenlands product (bbp) bedragen. Dat is bijna het dubbele van het niveau van vorig jaar. In 2023 zal het overschot uitkomen op bijna 8 procent.

Het tempo van de economische groei in het handelsblok van de zes Arabische Golfstaten zal waarschijnlijk meer dan verdubbelen ten opzichte van vorig jaar en 6,5 procent bereiken in 2022. Dat is iets hoger dan de voorspelling van het IMF in april. De economische groei in het Midden-Oosten en Noord-Afrika zal daardoor stijgen tot 5 procent.

Afhankelijk van de hoogte van de olieprijzen, die waarschijnlijk volgend jaar wat lager zullen zijn, verwacht het IMF dat de economische groei zowel in de Golfstaten als in het gehele Midden-Oosten in 2023 uitkomt op 3,6 procent.

De oliedollars in de Golf vormen daarmee een belangrijke bron van kapitaal. Zo heeft Saudi-Arabië via zijn staatsinvesteringsfonds miljarden dollars naar aandelenmarkten over de hele wereld gesluisd, terwijl het fonds een steeds grotere rol speelt bij de financiering van projecten in eigen land. De internationale reserves van de landen die deel uitmaken van de Samenwerkingsraad van de Arabische Golfstaten, Saudi-Arabië, de Verenigde Arabische Emiraten, Qatar, Koeweit, Bahrein en Oman, zullen dit jaar bijna 843 miljard dollar bedragen en groeien tot meer dan 950 miljard dollar in 2023, verwacht het IMF.