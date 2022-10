ING-econoom: onzekerheid rond graanprijzen blijft groot

De onzekerheid rond graanprijzen en daarmee de stijgende voedselprijzen blijft groot, nu Rusland zich heeft teruggetrokken uit de graandeal die afgelopen zomer werd gesloten. Dat zei Thijs Geijer, sectoreconoom Voeding bij ING, in een reactie op de sterke stijging van de graanprijzen.

“De graanprijzen leken juist na de graandeal in een rustiger vaarwater te zijn gekomen, na de piek eerder dit jaar. De sterke stijging laat echter zien dat de onvoorspelbaarheid van de prijzen in de komende maanden groot blijft en er nog altijd veel onzekerheid is in de markt”, aldus Geijer. De prijzen liggen daarbij nog altijd boven de normale niveaus van de afgelopen jaren.

De prijzen voor graan op de zogeheten termijnmarkt stegen maandag met ruim 7 procent. Ook mais en soda stegen in prijs. De stijging werd veroorzaakt door de beslissing van Rusland om de graanexport uit Oekraïne via de Zwarte Zee niet meer toe te staan.

Rusland schortte zijn medewerking aan de graandeal namelijk dit weekend op vanwege aanvallen op schepen in de buurt van de Krim. Volgens Rusland zat Oekraïne achter die aanvallen. Turkije en de Verenigde Naties hopen het akkoord nog te kunnen redden. De VN, Turkije en Oekraïne kwamen zonder Rusland overeen in ieder geval zestien graanschepen nog te laten uitvaren die zich in Turkse wateren bevinden.

De graandeal, die in juli werd gesloten, werd juist gezien als cruciaal bij het oplossen van de krappe wereldvoorraden en het beheersbaar houden van het voedseltekort wereldwijd. De ING-econoom merkte daarbij wel op dat er onder de zogeheten graandeal vooral mais, dat wordt gebruikt voor veevoer, wordt getransporteerd en geen tarwe.

Of de hogere graanprijzen ook direct een gevolg zullen hebben voor de Nederlandse bakkerijen kon de Geijer nog niet zeggen. “Inkopers van graan werken met contracten, dus dat hangt af van de duur van het contract. Partijen die nu een nieuw contract moeten afsluiten zijn wel duurder uit.” De graanprijs en de energieprijs worden volgens hem in de sector wel het meest nauwgezet gevolgd. Ook de transportkosten en loonkosten spelen mee, maar die zijn wat stabieler, aldus de econoom.

De Nederlandse Brood- en banketbakkers Ondernemers Vereniging (NBOV) meldde onlangs dat zo’n twintig bakkerijen de deuren hebben gesloten vanwege de hoge kosten voor grondstoffen en energie. Naast de hoge kosten hebben bakkers ook te maken met teruglopende klandizie door de hogere prijzen die ze moeten berekenen.