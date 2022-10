Jaarlijkse subsidiepot voor elektrische bestelwagens leeg

De subsidie voor ondernemers om over te stappen op een elektrische bestelwagen is voor dit jaar op. Dat meldt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W). Volgend jaar wordt de pot weer aangevuld.

Door de subsidie zijn er dit jaar 5500 elektrische bestelwagens de weg opgegaan, meldt het ministerie. In totaal was daar 22 miljoen euro voor beschikbaar. “Dat deze subsidie nu op is, laat zien dat steeds meer ondernemers de overgang willen maken naar emissieloos rijden”, aldus staatssecretaris Vivianne Heijnen (I&W).

Met de subsidieregeling wil het kabinet ondernemers helpen de overstap te maken, met name zij die al van plan waren een nieuwe bestelwagen te kopen. De regeling loopt tot en met 2025. Voor volgend jaar stelt Heijnen 33 miljoen euro beschikbaar. Net als dit jaar kunnen ondernemers maximaal 5000 euro per aan te schaffen bestelbus krijgen.