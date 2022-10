Krant: Tesla sprak met mijnbouwbedrijf over nemen belang

Tesla heeft gesprekken gevoerd met het Zwitserse mijnbouw- en materialenbedrijf Glencore over het nemen van een belang, schrijft zakenkrant Financial Times. Door tussen de 10 en 20 procent van de aandelen Glencore te kopen zou het bedrijf van topman Elon Musk zich hebben willen verzekeren van materialen die nodig zijn voor een steeds toenemende productie van elektrische voertuigen. Met name voor de accu’s zijn veel metalen nodig.

De gesprekken begonnen vorig jaar, meldt FT op basis van ingewijden. In maart werden ze voortgezet, maar uiteindelijk werd er geen akkoord bereikt.

De opkomst van elektrische auto’s heeft gezorgd voor een toegenomen vraag naar metalen als kobalt, lithium en nikkel. Glencore is een grote handelaar in materialen, maar is ook de grootste producent van kobalt. Dat metaal haalt het bedrijf uit eigen mijnen in de Democratische Republiek Congo, AustraliĆ« en Canada. Twee jaar geleden sloot Tesla al een deal met Glencore om bepaalde hoeveelheden kobalt af te nemen voor zijn fabrieken in Shanghai en Berlijn.

Musk heeft al eerder aangegeven meer controle te willen hebben over de toeleveringsketen. In april zei de miljardair op Twitter nog dat “Tesla mogelijk zelf in de mijnbouw moet stappen, tenzij de kosten dalen”. Lithium is sinds begin vorig jaar acht keer zo duur geworden.