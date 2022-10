Meer gebruikers Twitter-alternatief Mastodon na overname Musk

Twitteraars stappen in groten getale over naar het alternatieve sociale medium Mastodon. Sinds de overname van Twitter door Elon Musk afgelopen vrijdag heeft Mastodon er volgens topman Eugen Rochko vele tienduizenden nieuwe gebruikers bijgekregen. “Dit is best veel voor een dag, toch?”, aldus Rochko via zijn eigen platform.

De topman meldde 48 uur na het officiële moment van de overname bijna 71.000 nieuwe gebruikers van Mastodon. Het platform bestaat al jaren en probeert voor een ‘schonere’ versie van Twitter te zorgen. Musk wil met Twitter meer inzetten op vrijheid van meningsuiting, waardoor de hoeveelheid hatelijke berichten en desinformatie op het platform kan toenemen.

Twitteraars klagen erover dat ze in korte tijd veel volgers hebben verloren. Ook schrijven veel Twittergebruikers een bericht waarin ze aankondigen te gaan overstappen op Mastodon.

Mastodon is nog wel veel kleiner dan Twitter, dat zestien jaar bestaat. Mastodon heeft per maand zeker 380.000 gebruikers, Twitter bijna 238 miljoen per dag.