Nieuwe beursweek weer bol van de bedrijfscijfers

De Europese beurzen lijken maandag met winsten aan de nieuwe week te beginnen. Ook de komende beursweek staat bol van de bedrijfscijfers, al is de agenda maandag nagenoeg leeg. Beleggers reageren mogelijk op de nieuwe inflatiecijfers. In Nederland was in oktober sprake van een lichte afkoeling, al blijft de geldontwaarding op jaarbasis op een hoog niveau. Meer Europese cijfers worden later op maandag bekend.

De handel op het Damrak krijgt mogelijk wel een impuls van stevige koerswinsten op Wall Street vrijdag. Speciaalchemiebedrijf DSM en veevoerbedrijf ForFarmers geven dinsdag inzage in de boeken. De dagen daarna is het de beurt aan onder meer bouwbedrijf Heijmans, informatieleverancier Wolters Kluwer, bankconcern ING en beursbedrijf Euronext.

Op het macro-economische vlak zijn alle ogen gericht op het rentebesluit van de Fed woensdag. Beleggers hopen dat de Amerikaanse centrale bank de rente minder agressief gaat verhogen. Sinds maart is de rente al met 300 basispunten opgeschroefd om de hoge inflatie tegen te gaan. Afgelopen week kwam de Europese Centrale Bank (ECB) al met een renteverhoging. De ECB krikte daarbij de rente opnieuw op met 0,75 procentpunt. De Bank of England beslist deze week ook weer over de rente.

Het aandeel van verzekeraar ASR beweegt maandag mogelijk op een adviesverhoging door Morgan Stanley. ASR maakte vorige week bekend de Nederlandse verzekeringsportefeuille van Aegon over te nemen. Verder zal veel aandacht uitgaan naar het geplaagde Credit Suisse. De Zwitserse bank zou bij zo’n twintig andere banken willen aankloppen voor een kapitaalverhoging.

Verder zorgen de woorden van Klaas Knot, baas van De Nederlandsche Bank mogelijk nog voor reuring. Knot noemde het dit weekend onverstandig om alle huishoudens ook volgend jaar een korting te geven van 190 euro op de energierekening. “Dan gaat het kabinet de overheidsfinanciën op een onhoudbaar pad zetten”, zei Knot zondag in het tv-programma Buitenhof. Hij vindt dat de energiesteun alleen bij mensen terecht zou moeten komen die het echt nodig hebben.

De Aziatische beurzen stonden overwegend in de plus. Tegenvallende cijfers over de Chinese industrie leken beleggers niet al te veel te deren, al bleef de graadmeter in Shanghai wel achter bij de winsten op andere beursvloeren in Azië.