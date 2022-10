Nieuwe cao lonkt eindelijk voor callcentermedewerkers

Callcentermedewerkers mogen zich eindelijk gaan uitspreken over een nieuwe cao. Vakbonden FNV en CNV Vakmensen gaan het eindbod met daarin een flinke loonsverhoging en de eerste pensioenregeling ooit voorleggen aan leden. De cao is al sinds begin dit jaar verlopen en de vakbonden hadden een voorlopig ultimatum gesteld waardoor acties dreigden.

Volgens CNV-onderhandelaar Roderik Mol bevat het eindbod “plussen en minnen”. Een goed punt is bijvoorbeeld de pensioenregeling, volgens de vakbond de eerste ooit in de branche met 30.000 werknemers. “De regeling kan nog een stuk beter, maar er wordt nu in ieder geval een begin mee gemaakt”, aldus Mol.

Zowel FNV als CNV baalt ervan dat werkgevers de loonsverhoging van minimaal 7 procent pas begin volgend jaar willen laten ingaan. “Voor de werknemers is 2022 een verloren jaar geweest, terwijl er alle reden voor een loonsverhoging was. Het is ronduit teleurstellend en pijnlijk dat de werkgevers de cao-lonen in 2022 niet hebben willen verhogen”, vindt Mol.

De laagstbetaalden in de sector kunnen er vanaf 1 januari zelfs 16 procent op vooruitgaan. Mol: “Dat klinkt als heel wat, maar uiteindelijk behoren de lonen in deze branche nog steeds tot de laagste van Nederland. We maken met deze loonsverhoging nu wel positieve stappen, de lonen komen wat verder boven het minimumloon te liggen.”

Het nieuwe bruto-uurloon van de minst ervaren callcentermedewerkers wordt volgens het eindbod een kleine 12 euro en voor het meer ervaren personeel is dat zo’n 50 cent meer. FNV had ingezet op een minimumloon van 14 euro.