Prosus en Just Eat aan kop in AEX, Air France-KLM verder omlaag

Techinvesteerder Prosus en maaltijdbezorger Just Eat Takeaway gingen maandag aan kop in de Amsterdamse AEX-index, die een kleine winst liet zien. Prosus (plus 4,5 procent) toonde daarmee wat herstel na het zware koersverlies van vorige week, dat volgde op de koersdruk in de Chinese techsector. Thuisbezorgd-moeder Just Eat (plus 4,5 procent) laat vaker grote koersschommelingen zien en is regelmatig te vinden bij grote winnaars of de verliezers op het Damrak.

De stemming op de Europese beurzen bleef terughoudend door de aanhoudende zorgen over de inflatie. Zo bleek dat het leven in de eurozone in oktober 10,7 procent duurder is geworden, waarmee de inflatie een nieuw record bereikte. In Nederland kwam de inflatie volgens de Europese rekenmethode uit op 16,8 procent. Dat was iets minder dan het record van 17,1 procent in september. Ook groeide de economie van de eurozone in het derde kwartaal minder hard dan een kwartaal eerder, waarmee de kans op een recessie verder is toegenomen.

De hoofdindex op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,3 procent in de plus op 669,71 punten. Speciaalchemiebedrijf DSM, dat dinsdag met kwartaalcijfers komt, was de grootste daler in de AEX, met een verlies van 2,6 procent. De beurzen in Frankfurt en Londen wonnen tot 0,3 procent. Parijs bleef vlak.

De MidKap klom 0,4 procent tot 907,26 punten, onder aanvoering van Basic-Fit (plus 3,4 procent). De fitnessketen raakte vrijdag nog 19 procent aan beurswaarde kwijt na tegenvallende resultaten. Air France-KLM (min 3,3 procent) zette de daling voort. De luchtvaartcombinatie verloor vrijdag al dik 13 procent na een teleurstellend kwartaalbericht.

ASR (plus 1,5 procent) stond bij de winnaars in de MidKap. De verzekeraar kreeg een adviesverhoging van Morgan Stanley. ASR maakte vorige week bekend de Nederlandse verzekeringsactiviteiten van Aegon over te nemen. Daarmee ontstaat een van de grootste verzekeraars in Nederland. Volgens de analisten van de Amerikaanse zakenbank zal de deal tussen Aegon (plus 1,6 procent) en ASR voor beide verzekeraars gunstig uitpakken.

In Z├╝rich steeg Credit Suisse dik 4 procent. De door schandalen geplaagde Zwitserse bank wil bij zo’n twintig andere banken aankloppen voor een kapitaalverhoging. Het concern maakte eerder al bekend een grootscheepse reorganisatie door te voeren na aanhoudende verliezen. Daarbij verdwijnen 9000 banen.

De euro was 0,9935 dollar waard, tegen 0,9944 dollar voor het weekend. De prijs van een vat Amerikaanse olie zakte 1,7 procent tot 86,42 dollar. Brentolie werd 1,4 procent goedkoper op 94,48 dollar per vat.