Schiphol: bijna hele herfstvakantie minder dan uur wachttijd

Tijdens de herfstvakantie bleef de wachttijd voor de beveiliging op Schiphol bijna alle dagen onder de 60 minuten. Alleen op één erg drukke duurde het tot 1,5 uur om door de security te komen. Volgens Schiphol wijzen de cijfers op “bescheiden stappen op weg naar verdere verbetering”.

De gemiddelde wachttijd bij de beveiligingscontrole was volgens de cijfers maar 14 minuten. Alles bij elkaar reisden er van 14 tot en met 30 oktober ruim 2,6 miljoen reizigers van, naar of via Schiphol. Dat waren er meer dan de 2 miljoen van vorig jaar. In 2019, het laatste jaar voor corona, waren het er nog ruim 3 miljoen.

De luchthaven kampt al maanden met lange rijen. Ook moesten luchtvaartmaatschappijen vluchten schrappen vanwege de drukte. Dat komt onder andere omdat Schiphol een tekort aan beveiligers heeft. Ook bij de bagageafhandeling is er sprake van een nijpend personeelstekort.

Maar deze herfstvakantie heeft Schiphol de eerste vorderingen gemaakt om de problemen op te lossen. Zo steekt de luchthaven ongeveer 100 miljoen in maatregelen om het personeelstekort tegen te gaan. Onlangs werden er al afspraken gemaakt dat de uurlonen van beveiligers op Schiphol met 2,50 euro extra per uur omhooggaan, bovenop de arbeidsmarkttoeslag.