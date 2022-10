Wall Street opent lager, Dow koerst af op beste maand sinds 1976

De aandelenbeurzen in New York zijn maandag licht lager begonnen aan de laatste dag van de woelige beursmaand oktober. Ondanks de forse koersschommelingen in oktober koerst de Dow-Jonesindex af op een maandwinst van dik 14 procent. De Amerikaanse hoofdindex kent daarmee de beste beursmaand sinds 1976.

De Dow noteerde kort na aanvang van de handel 0,4 procent lager op 32.744,38 punten. De brede S&P 500 daalde 0,7 procent tot 3874,03 punten en techgraadmeter Nasdaq verloor 1 procent tot 10.994,93 punten. De S&P 500 en ook de Nasdaq, die deze maand flink onder druk kwam te staan door de zware koersverliezen in de techsector, stevenen mede dankzij het sterke herstel van vrijdag af op een maandwinst. De graadmeters op Wall Street lijken daarmee de verliesreeks van de twee voorgaande maanden te doorbreken.

De aandacht op Wall Street gaat deze week vooral uit naar de Federal Reserve. De Amerikaanse centrale bank zal woensdag namelijk het rentebesluit bekendmaken. Algemeen wordt verwacht dat de rente in de grootste economie ter wereld voor de vierde keer op rij met 0,75 procentpunt wordt verhoogd in de strijd tegen de inflatie. Beleggers hopen echter op een signaal van de Amerikaanse centralebankpresident Jerome Powell dat het einde van de stevige rentestappen mogelijk in zicht is en de rente in de komende tijd minder sterk hoeft te worden opgeschroefd.

Apple zakte 1,7 procent. De iPhonemaker steeg vrijdag nog bijna 8 procent dankzij goed ontvangen kwartaalcijfers. Volgens persbureau Reuters kan een corona-uitbraak in een fabriek van Foxconn in de Chinese stad Zhenzhou flinke gevolgen hebben voor Apple. Veel personeel vertrok uit de fabriek, waar iPhones worden gemaakt, om niet in een quarantaine terecht te komen. In november zouden er daarom tot een derde minder smartphones gemaakt kunnen worden.

Walt Disney daalde 0,6 procent. Shanghai Disney Resort is onverwachts op slot gegaan vanwege de strenge preventieve coronaregels in China. Bezoekers zijn vast komen te zitten in het attractiepark en omliggende gebieden zoals een winkelstraat. Zij mogen pas naar huis als ze negatief hebben getest op het coronavirus. Wynn Resorts dikte 7 procent aan. Beleggers reageerden positief op het nieuws dat de Amerikaanse miljardair Tilman Fertitta een belang heeft genomen in de uitbater van casino’s.

De euro was 0,9902 dollar waard, tegen 0,9944 dollar voor het weekend. De prijs van een vat Amerikaanse olie zakte 2,2 procent tot 85,97 dollar. Brentolie werd 1,5 procent goedkoper op 94,38 dollar per vat.