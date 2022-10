Wall Street verliest, toch sterkste maand in bijna halve eeuw

De beursgraadmeters op Wall Street gingen maandag omlaag, maar de Dow-Jonesindex eindigde oktober niettemin met de grootste maandwinst sinds 1976. Daarbij lijken de financiƫle markten ervan overtuigd dat de Federal Reserve het tempo waarin de rente omhooggaat binnen niet al te lange tijd iets wil gaan terugschroeven.

De Dow steeg in oktober ruim 14 procent tot 32.732,95 punten. Dat was uiteindelijk 0,4 procent lager dan de slotstand van vrijdag. De brede S&P 500 ging in de afgelopen maand meer dan 8 procent vooruit, maar sloot de laatste handelsdag 0,8 procent in de min op 3871,98 punten. “Aandelen nemen een adempauze na de grote run van vorige week”, zo kenschetste een deskundige van de firma Carson Group de handel op maandag tegenover de Amerikaanse nieuwszender CNBC.

Het eerste deel van het kwartaalcijferseizoen lijkt beleggers vertrouwen te geven dat het bedrijfsleven overwegend goed blijft draaien, ondanks de verslechterde economische vooruitzichten. Maar enkele grote techbedrijven zoals Facebook-moeder Meta en Amazon zijn onlangs wel met tegenvallende resultaten gekomen. Voor de Nasdaq kwam de maandwinst daarom ook maar uit op zo’n 4 procent. De techgraadmeter zakte maandag 1 procent tot 10.988,14 punten.

De aandacht op Wall Street gaat deze week vooral uit naar de Federal Reserve. De Amerikaanse centrale bank zal woensdag het rentebesluit bekendmaken. Algemeen wordt verwacht dat de rente in de grootste economie ter wereld voor de vierde keer op rij met 0,75 procentpunt wordt verhoogd in de strijd tegen de inflatie. Beleggers hopen echter op een signaal van de Amerikaanse centralebankpresident Jerome Powell dat het einde van de stevige rentestappen mogelijk in zicht is en de rente in de komende tijd minder sterk hoeft te worden opgeschroefd.

Apple zakte 1,5 procent. De iPhonemaker steeg vrijdag nog bijna 8 procent dankzij goed ontvangen kwartaalcijfers. Volgens persbureau Reuters kan een corona-uitbraak in een fabriek van Foxconn in de Chinese stad Zhenzhou flinke gevolgen hebben voor Apple. Veel personeel vertrok uit de fabriek, waar iPhones worden gemaakt, om niet in een quarantaine terecht te komen. In november zouden er daarom tot een derde minder smartphones gemaakt kunnen worden.

De euro was 0,9883 dollar waard, tegen 0,9875 dollar bij het slot van de Europese beurzen eerder op de dag. De prijs van een vat Amerikaanse olie zakte bijna 2 procent tot 86,17 dollar. Brentolie werd 1 procent goedkoper op 94,83 dollar per vat.