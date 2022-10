Winst Indiaas Tata Steel gedaald door gekelderde staalprijzen

Het Indiase staalconcern Tata Steel heeft in het afgelopen kwartaal fors minder winst gemaakt. De prestaties van de onderneming gingen gebukt onder de sterk gedaalde staalprijzen, terwijl ook de kosten voor arbeid, ruwe materialen en kapitaal dat nodig is om te produceren, de zogeheten inputkosten, hoog bleven.

De nettowinst van de groep, ook eigenaar van de staalfabriek in IJmuiden, daalde in het derde kwartaal tot 15,1 miljard roepies. Dat is omgerekend 184 miljoen euro. Dat was een jaar eerder nog krap 120 miljard roepies. De cijfers waren minder dan waar kenners in doorsnee rekening mee hielden. De omzet daalde met 0,8 procent ten opzichte van een jaar eerder tot 598,8 miljard roepies.

Staalbedrijven in India kampen al langer met mindere winsten. Vooral de hogere exportbelasting op zendingen zorgt voor winstdruk, terwijl ook de hoge inflatie de financiĆ«n geen goed doet. Tata’s branchegenoot JSW Steel rapporteerde vorige week een verrassend kwartaalverlies. Mijnbouwbedrijven wereldwijd waarschuwen ondertussen voor neerwaartse risico’s nu de vraag minder wordt omdat de wereldeconomie vertraagt.