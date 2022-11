ANVR: boekingen vliegvakanties Middellandse Zee overtreffen 2019

Het aantal boekingen voor vliegvakanties naar bestemmingen aan de Middellandse Zee ligt tot nu toe dit jaar hoger dan in dezelfde periode in topjaar 2019, het jaar voor de coronapandemie. “Ondanks de torenhoge energieprijzen en problemen op Schiphol, laten mensen zich niet weerhouden om op vakantie te gaan. Dat is echt opvallend”, zegt Hanita van der Meer van reiskoepel ANVR.

Het totaal aantal boekingen, inclusief verre bestemmingen en zakenreizen, ligt nog slechts 10 procent onder het niveau van 2019. “We moeten nog zien wat de kerst gaat doen maar als we kijken tot en met de herfstvakantie, dan ziet het er erg goed uit. Veel van onze leden zeggen: ik heb beter gedraaid dan ooit”, aldus Van der Meer.

Bij de ANVR zijn honderden reisorganisatoren aangesloten zoals Thomas Cook, TUI, De Jong Intra, Club Med en Corendon.

Het is volgens de reisexpert opmerkelijk dat consumenten gemiddeld meer uitgeven en langer op vakantie gaan. Daarbij blijft Europa populair. “In het voorjaar en de zomer zagen wij vooral heel veel belangstelling voor Scandinavië, nu zien we dat het Verenigd Koninkrijk aantrekt. Dat zou te maken kunnen hebben met het goedkopere Britse pond. We zien ook dat Turkije nu weer heel erg aantrekt en dat landen als Griekenland, Spanje, Italië en Kroatië populaire bestemmingen blijven”, vertelt Van der Meer.

Volgens de brancheorganisatie trekken verre reisbestemmingen direct weer aan zodra mensen horen dat reisbeperkingen zijn opgeheven. “Indonesië en Thailand worden bijvoorbeeld de laatste maanden weer erg veel geboekt. Mensen willen weer heel graag ver weg. Ze willen die reis maken waar ze twee jaar lang alleen maar van hebben kunnen dromen”.

China is volledig teruggevallen. Dat heeft te maken met de vele en lange lockdowns in het land. “Ook de Verenigde Staten blijft achter. Mogelijk heeft dat te maken met de dure dollar”, aldus de woordvoerster van de ANVR.