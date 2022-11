BP profiteert van gashandel en beloont aandeelhouders

Olie- en gasmaatschappij BP heeft in het derde kwartaal goede zaken gedaan met de handel in gas. Daardoor lag de aangepaste winst bijna even hoog als in de voorgaande meetperiode, toen het Britse concern de beste resultaten in veertien jaar tijd boekte. Net als concurrenten Shell en TotalEnergies profiteert het bedrijf nog steeds van de sterke stijging van de olie- en gasprijzen als gevolg van de oorlog in Oekraïne.

BP meldde dat de onderliggende winst, die volgens het bedrijf zelf het beste de prestaties weergeeft, uitkwam op bijna 8,2 miljard dollar. Dat is bijna tweeënhalf keer zoveel als een jaar eerder en meer dan de 6,1 miljard dollar winst die analisten in doorsnee hadden verwacht. De goede resultaten van de handelstak maakte lagere marges op geraffineerde producten grotendeels goed, meldt BP.

Aandeelhouders profiteren flink van die goede resultaten, want BP gaat voor nog eens 2,5 miljard dollar eigen aandelen inkopen waardoor de overgebleven stukken meer waard worden. In heel 2022 besteedt BP zo’n 8,5 miljard dollar aan dit soort inkoopprogramma’s.

De hoge winsten en beloningen voor aandeelhouders zijn voor politici een extra argument om olie- en gasmaatschappijen extra te belasten, om met de opbrengst huishoudens te compenseren voor hun opgelopen energierekening. Onlangs eiste de Amerikaanse president Joe Biden uitleg van oliemaatschappijen over de hoge benzineprijzen in de VS.

BP gebruikt de hoge winsten ook voor investeringen in energiebronnen die minder CO2-uitstoot zouden veroorzaken. Zo kocht het bedrijf vorige maand Archaea Energy, dat biogas produceert, voor 4,1 miljard dollar.