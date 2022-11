Coronavaccin blijft belangrijk voor resultaten Pfizer

Het coronavaccin Comirnaty heeft de omzet van farmaceut Pfizer weer een belangrijke steun gegeven. Het Amerikaanse bedrijf verkocht, ondanks de start van nieuwe vaccinatiecampagnes in de nodige landen, wel iets minder van dat vaccin, maar wel meer dan analisten hadden verwacht. Pfizer verhoogde ook de verwachtingen voor de Comirnaty-omzet voor heel dit jaar.

De omzet van Pfizer ging 6 procent omlaag tot 22,6 miljard dollar, omgerekend 22,8 miljard euro. Dat komt omdat vorig jaar in het derde kwartaal er veel meer vraag was naar vaccins omdat veel landen toen nog bezig waren aan de eerste vaccinatieronde tegen corona. De verkopen van het coronavaccin leverden dit jaar in de maanden juli tot en met september 4,4 miljard dollar op. Voor heel dit jaar verwacht Pfizer voor zo’n 34 miljard dollar aan coronavaccins te verkopen, waar het eerder uitging van rond de 32 miljard dollar.

Ook coronapil Paxlovid droeg fors bij aan de omzet. Daar verkocht Pfizer voor 7,5 miljard dollar van. Zonder de invloed van coronavaccins en -pillen verkocht Pfizer juist 2 procent meer.

Verder ging de winst omhoog. Die viel 6 procent hoger uit dan een jaar eerder op 8,6 miljard dollar. Pfizer maakte vorig jaar nog veel kosten aan bijvoorbeeld het uitbreiden van de productiecapaciteit voor de vaccins.

Voor heel 2022 denkt Pfizer nu aan een hogere omzet en winst dan het bedrijf eerder voorzag. Er is wel wat tegenwind vanwege de dure dollar, maar dat beperkt de groei hooguit.