DSM centraal op Damrak, Fed begint aan rentevergadering

Op de Amsterdamse beurs gaat de aandacht dinsdag onder meer uit naar de resultaten van DSM. Het speciaalchemiebedrijf boekte afgelopen kwartaal meer omzet, mede dankzij prijsverhogingen en voordelige wisselkoerseffecten. Het bedrijf blijft vooral in Europa echter kampen met de gestegen prijzen voor energie en grondstoffen, en verlaagde zijn verwachting voor het resultaat voor het hele jaar.

De markten kijken daarnaast vooral uit naar het rentebesluit van de Federal Reserve. De Amerikaanse centrale bank begint later op de dag aan zijn tweedaagse beleidsvergadering en zal naar verwachting woensdag de rente opnieuw verhogen met 0,75 procentpunt. Het zou de vierde keer op rij zijn dat de rente in de VS met een dergelijke grote stap wordt opgeschroefd in de strijd tegen de hoge inflatie. Beleggers hopen dat de Fed daarna mogelijk wat gas terug zal nemen en zal overgaan op kleinere rentestappen.

De AEX-index op Beursplein 5 koerst af op een positief begin van de nieuwe beursmaand. Ook de andere Europese beurzen lijken met winsten te beginnen. De Aziatische beurzen gingen dinsdag omhoog na een kleiner dan verwachte afname van de bedrijvigheid in de Chinese industrie.

De Hang Seng-index in Hongkong liet een flink herstel zien en stond tussentijds bijna 6 procent in de plus dankzij stevige koerswinsten van de grote Chinese techbedrijven. Zo steeg Tencent, waarin techinvesteerder Prosus een groot belang heeft, 11 procent. In Australiƫ verhoogde de centrale bank de rente met 0,25 procentpunt om de inflatie te bestrijden.

Op het Damrak opende ook ForFarmers de boeken. Het veevoerbedrijf zag de inkomsten in het derde kwartaal flink dalen doordat het de hogere energie- en vrachttransportkosten niet voldoende kon doorberekenen. Ook kampten varkens- en leghennenhouders met de gevolgen van dierziekten, waardoor het bedrijf minder verkocht in deze sectoren.

In de chipsector verwerken beleggers de resultaten van NXP. De Nederlandse chipfabrikant, die is genoteerd aan de aandelenbeurs in New York, zag de omzet afgelopen periode flink groeien. Wel merkt het bedrijf dat de economische omstandigheden in de wereld verslechteren. De omzet in het huidige kwartaal zal dan ook lager uitvallen dan in de afgelopen periode.

De oliebedrijven zullen mogelijk bewegen op de resultaten van Saudi Aramco. Het Saudische staatsoliebedrijf heeft de afgelopen maanden volop geprofiteerd van de hogere olieprijzen en zag de nettowinst stijgen tot zo’n 43 miljard euro.

De euro was 0,9929 dollar waard, tegen 0,9875 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 1,4 procent tot 87,77 dollar. Brentolie werd 1,5 procent duurder op 94,21 dollar per vat.