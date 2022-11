DSM zakt in positieve AEX na cijfers, Prosus flink hoger

DSM was dinsdag de grootste daler in de Amsterdamse AEX-index, die positief begon aan de nieuwe beursmaand. Het speciaalchemiebedrijf boekte afgelopen kwartaal meer omzet, mede dankzij prijsverhogingen en voordelige wisselkoerseffecten door de goedkopere euro. DSM blijft echter kampen met de gestegen prijzen voor energie en grondstoffen, en verlaagde zijn verwachting voor het hele jaar. Het aandeel werd dik 2 procent lager gezet.

Prosus dikte daarentegen bijna 9 procent aan en was de sterkste stijger bij de hoofdfondsen op het Damrak. De techinvesteerder profiteerde van het flinke herstel in de Chinese techsector. Zo werd Tencent, het Chinese internet- en gamebedrijf waarin Prosus een groot belang heeft, 11 procent meer waard in Hongkong. Prosus reageerde ook op speculatie in Chinese media dat de investeerder en moederbedrijf Naspers gesprekken zouden voeren om alle Tencent aandelen te verkopen. Die berichten zijn volgens het bedrijf onjuist.

Op de beurzen wordt verder vooral uitgekeken naar het rentebesluit van de Federal Reserve. De Amerikaanse centrale bank begint later op de dag aan zijn tweedaagse beleidsvergadering en zal naar verwachting woensdag de rente opnieuw verhogen met 0,75 procentpunt.

De AEX noteerde in de ochtendhandel 1,3 procent hoger op 679,28 punten. DSM en telecomconcern KPN (min 0,1 procent) waren de enige dalers in de hoofdindex. De MidKap klom 1,1 procent tot 918,45 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs stegen tot 1,7 procent.

In de chipsector verwerkten beleggers de resultaten van NXP. De Nederlandse chipfabrikant, die genoteerd is in New York, zag de omzet afgelopen periode flink groeien. Wel merkt het bedrijf dat de economische omstandigheden verslechteren. ASML, Besi en ASMI stegen tot 1 procent in Amsterdam.

De oliebedrijven profiteerden van de sterke resultaten van Saudi Aramco. Het Saudische staatsoliebedrijf boekte afgelopen kwartaal een winst van omgerekend zo’n 43 miljard euro dankzij de hogere olieprijzen. Ook BP (plus 0,5 procent) kwam met cijfers. Het Britse olieconcern presteerde afgelopen kwartaal beter dan kenners hadden verwacht en gaat nog meer eigen aandelen inkopen. Shell won 1,9 procent in Amsterdam.

ForFarmers kelderde 13 procent. Het veevoerbedrijf zag de inkomsten in het derde kwartaal flink dalen door hogere energie- en transportkosten. Ook kampten varkens- en leghennenhouders met de gevolgen van dierziekten, waardoor het bedrijf minder verkocht in deze sectoren.

De euro was 0,9942 dollar waard, tegen 0,9875 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 1,8 procent tot 88,06 dollar. Brentolie werd 1,9 procent duurder op 94,61 dollar per vat.