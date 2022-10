Export naar Taiwan fors toegenomen door chipmachines van ASML

Door de peperdure chipmachines van ASML is de Nederlandse export naar Taiwan de laatste jaren fors toegenomen. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is de totale waarde van de goederenuitvoer naar de eilandstaat sinds 2010 maar liefst verviervoudigd en dat komt voor een groot deel door de chipmachines.

Bijna een kwart van de totale exportwaarde van zogeheten gespecialiseerde machines, de categorie waar ook de producten van het Veldhovense ASML toe behoren, ging in 2021 naar Taiwan. Daarmee was het land de grootste afnemer van dit type goederen. In 2010 ging nog maar 12 procent van alle gespecialiseerde machines naar Taiwan. Het CBS noemt verder geen namen van bedrijven.

Taiwan staat bekend als een grote speler in de chipindustrie. Het Taiwanese TSMC dat chips maakt voor onder meer Apple is de grootste chipfabrikant ter wereld. Het bedrijf is ook al jaren een belangrijke klant van ASML. Mede hierdoor is Taiwan tegenwoordig de tweede exportbestemming voor Nederland in Oost-Azië.

Grote buur China is nog altijd nummer 1. Vorig jaar bedroeg de Nederlandse export naar China ruim 14 miljard euro. Taiwan was goed voor een kleine 10 miljard euro en Zuid-Korea, de nummer 3 in de regio, tekende een kleine 9 miljard euro op. De export naar Oost-Azië als geheel is sinds 2010 zo’n 2,5 keer toegenomen in waarde, heeft het CBS becijferd.

Niet alleen de export naar Taiwan zat flink in de lift. De goederenimport uit Taiwan – denk aan computeronderdelen en e-bikes – verdubbelde in dezelfde periode ruimschoots. Vorig jaar ging het om 6 miljard euro aan goederen. Daarmee is Taiwan tegenwoordig de derde belangrijkste goederenleverancier in Oost-Azië, na China en Japan.