Flink meer nieuwe personenauto’s verkocht in oktober

Autobedrijven hebben vorige maand flink meer nieuwe auto’s verkocht dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat melden brancheorganisaties BOVAG en RAI Vereniging, en dataspecialist RDC. Daarmee behoort oktober tot de beste verkoopmaanden van auto’s in dit jaar.

In totaal verkochten autobedrijven bijna 29.000 nieuwe personenauto’s, een stijging van 20 procent op jaarbasis. Het totaal aantal verkochte nieuwe auto’s voor dit jaar komt daarmee op bijna 260.000. Toyota bleek het populairste merk, met bijna 3000 verkochte wagens, gevolgd door Kia met ruim 2800. Het populairste model was de Opel Corsa, waarvan er 899 werden verkocht.

Oktober is de derde maand op rij die een stijging laat zien. Daarmee lijken verschillende automerken de leveringsachterstanden in te lopen die waren ontstaan door logistieke problemen en een tekort aan computerchips. De verwachting is dat over heel 2022 tussen de 300.000 en 320.000 nieuwe personenauto’s zullen worden verkocht.