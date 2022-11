Flink meer winst voor Saudisch staatsoliebedrijf Saudi Aramco

Het Saudische staatsoliebedrijf Saudi Aramco heeft de afgelopen maanden volop geprofiteerd van de hogere olieprijzen die grotendeels weer het gevolg zijn van de impact van de Russische inval in Oekraïne. De grootste beursgenoteerde onderneming ter wereld zag de winst en omzet toenemen, vooral omdat het meer olie verkocht tegen een hogere prijs.

Saudi Aramco zette over het derde kwartaal van het jaar een nettowinst van ruim 159 miljard riyal in de boeken. Dat komt neer op omgerekend zo’n 43 miljard euro, wat een stijging van 39 procent op jaarbasis betekende. De omzet in de meetperiode kwam uit op krap 544 miljard riyal, tegen 359 miljard riyal in dezelfde periode een jaar eerder.

Volgens een verklaring van het concern werd in de meetperiode 42 procent van de ruwe olieproductie verbruikt. De leveringsbetrouwbaarheid bereikte een niveau van 99,9 procent. Saudi Aramco maakt naar eigen zeggen ook meer werk van het produceren van gas om daarmee vooral aan de groeiende binnenlandse vraag te voldoen.