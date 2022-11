Interim-topman Sondag moet orde op zaken stellen op Schiphol

Voormalig Eneco-topman Ruud Sondag begint aan zijn baan als interim-directeur van luchthaven Schiphol. Hij volgt Dick Benschop op, die half september zijn vertrek aankondigde. De druk op Benschop om op te stappen was door de aanhoudende personele problemen op Schiphol groot worden. Sinds de meivakantie stonden daar door tekorten aan met name beveiligers lange rijen. In juli voerde de luchthaven een reizigersplafond in, dat is verlengd tot eind maart.

Sondag wordt aangesteld tot 31 augustus volgend jaar. Schiphol zoekt nog naar een definitieve opvolger van Benschop, maar wilde niet zo lang zonder algemeen directeur zitten. Het is daarom aan Sondag om de operationele processen bij Schiphol “snel en grondig” op het niveau te brengen dat passagiers en luchtvaartmaatschappijen zouden mogen verwachten.

Een van de zaken waar de nieuwe interim-topman mee te maken krijgt is compensatie aan de luchtvaartmaatschappijen. Die zijn daarover in gesprek met de luchthaven en dat zou wel eens een grote kostenpost voor Schiphol kunnen worden. Vorige week werd bijvoorbeeld bekend dat KLM in het derde kwartaal 175 miljoen euro kwijt was aan gemiste inkomsten en compensatie aan reizigers. Dochter Transavia was ook nog eens 55 miljoen euro kwijt.