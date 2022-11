Kippensector: tekort bedwelmingsgas CO2 opgelost

Het tekort aan het bedwelmingsgas CO2, dat wordt gebruikt om pluimvee te kunnen doden, is voorlopig opgelost. “Die toezegging hebben wij van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, zegt Bart-Jan Oplaat, voorzitter van de Nederlandse Vakbond Pluimveehouders.

Vorige week konden vijf pluimveebedrijven in Lunteren waarbij in de buurt vogelgriep is vastgesteld, niet preventief geruimd worden omdat er een tekort was aan het CO2-gas. De Gezondheidsdienst voor Dieren belt die bedrijven nu dagelijks om na te gaan of er verschijnselen van vogelgriep zijn. Als dat het geval is zullen de pluimveehouderijen alsnog worden geruimd.

Volgens Oplaat zijn er behalve CO2-gas ook nog andere alternatieven. “Maar wat dat betreft is CO2 het meest humane: de kip valt in slaap en sterft binnen een paar uur in zijn slaap”, aldus de voorzitter.