Koerssprong Uber op positief Wall Street na kwartaalcijfers

Uber maakte dinsdag een koerssprong van dik 13 procent op de aandelenbeurzen in New York. De Amerikaanse taxi- en maaltijdbezorgdienst presteerde afgelopen kwartaal beter dan beleggers hadden verwacht. De groei was vooral te danken aan het sterke herstel van de taxidienst, die tijdens de coronapandemie onder druk stond. Ondanks de versoepeling van de coronamaatregelen bleven klanten ook maaltijden bestellen via Uber Eats. De taxidienst en de bezorgdienst waren in de afgelopen periode precies even groot.

Wall Street begon verder positief aan de nieuwe beursmaand. Beleggers bleven optimistisch na het sterke herstel in oktober, waarbij de Dow-Jonesindex de grootste maandwinst wist te boeken in bijna een halve eeuw. Ook geruchten dat China het strikte zero-Covid-beleid gaat loslaten zorgden voor opluchting. De Dow noteerde kort na aanvang van de handel 0,7 procent hoger op 32.861,80 punten. De brede S&P 500 klom 0,9 procent tot 3906,35 punten en techbeurs Nasdaq steeg 1,3 procent tot 11.125,10 punten.

Op de markten wordt vooral gelet op de Federal Reserve, die dinsdag begint aan zijn tweedaagse beleidsvergadering. De Amerikaanse centrale bank zal naar verwachting woensdag de rente opnieuw met 0,75 procentpunt verhogen. Het zou de vierde keer op rij zijn dat de rente met zo’n grote stap wordt opgeschroefd in de strijd tegen de inflatie. Beleggers hopen echter dat dit de laatste forse renteverhoging zal zijn.

Pfizer dikte ruim 3 procent aan. De farmaceut en fabrikant van een coronavaccin verhoogde zijn verwachtingen voor het hele jaar dankzij sterke kwartaalresultaten. De verkopen van het coronavaccin Comirnaty leverden afgelopen kwartaal 4,4 miljard dollar op. Voor heel dit jaar verwacht Pfizer voor zo’n 34 miljard dollar aan coronavaccins te verkopen, waar het eerder uitging van rond de 32 miljard dollar.

Concurrent Eli Lilly, die ook met cijfers kwam, zakte dik 3 procent. De farmaceut heeft last van de toegenomen concurrentie op het gebied van zijn kankermedicijnen. Ook de duurdere dollar speelt Eli Lilly parten waardoor het bedrijf zijn verwachtingen voor het hele jaar verlaagde.

Abiomed steeg 51 procent tot 381,26 dollar. Farmaceut Johnson & Johnson koopt de maker van medische hulpmiddelen voor 380 dollar per aandeel in contanten. De overnamedeal heeft een waarde van zo’n 16,6 miljard dollar. Het aandeel J&J daalde 0,1 procent.

De euro was 0,9939 dollar waard, tegen 0,9875 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 3,3 procent meer op 89,41 dollar. Brentolie werd 2,9 procent duurder op 95,48 dollar per vat.