Oliesector VS boos op Biden over profiteren van oorlog Oekraïne

De Amerikaanse olie-industrie is boos over opmerkingen van president Joe Biden dat oliebedrijven profiteren van de oorlog in Oekraïne omdat daardoor de olieprijzen hard zijn gestegen. Volgens de topman van oliebranchevereniging American Petroleum Institute (API) zijn die opmerkingen “absoluut belachelijk”.

Topman Mike Sommers van API zei te hopen dat Biden “zulke verklaringen in de toekomst zal heroverwegen”. “Een aantal API-leden had samenwerkingsverbanden in Rusland waar ze zich uit hebben teruggetrokken voordat de federale overheid die terugtrekkingen had bevolen”, aldus Sommers.

Biden is ook verontwaardigd over de recordwinsten die oliebedrijven boeken en de hoge beloningen voor hun aandeelhouders, terwijl Amerikanen aan de benzinepomp veel geld kwijt zijn. Hij dreigt met extra belastingen voor oliemaatschappijen als de brandstofprijzen niet worden verlaagd. Volgens Sommers zal die extra belasting juist zorgen voor minder investeringen in nieuwe olieprojecten, terwijl de Verenigde Staten meer productie moeten aanmoedigen.