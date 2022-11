Proefproject met cv-ketel op waterstof kan van start

Een proefproject van netbeheerder Liander waarbij cv-ketels van huizen op waterstof gaan werken, kan doorgaan. Toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft toestemming gegeven voor het project in Lochem in de buurt van Zutphen, het eerste in Nederland. De waakhond vindt het belangrijk dat bedrijven al ervaring kunnen opdoen met waterstof, omdat dit naar verwachting een belangrijke rol gaat spelen in de energievoorziening. Staatstoezicht op de Mijnen gaat de veiligheid bij het transport van het waterstof controleren.

Bij het project in Lochem krijgen tien bestaande woningen een combiketel die op waterstof werkt in plaats van gas. De gasleidingen naar die huizen worden voortaan gebruikt voor de aanvoer van waterstof. Er staan ook experimenten gepland in het Groningse Wagenborgen, het Zuid-Hollandse Stad aan ’t Haringvliet en het Drentse Hoogeveen. Net als bij gas wordt ook aan waterstof een geurstof toegevoegd zodat bewoners een lek kunnen ruiken.

Op dit moment is er geen wetgeving rondom waterstofprojecten. De ACM heeft daarom tijdelijke regels opgesteld waarin de rechten van consumenten worden gewaarborgd. Zo moeten huishoudens zelf kunnen bepalen of ze meedoen aan een proefproject en moet er voor consumenten geen verschil zijn tussen verwarmen op gas en waterstof. Ook moet er altijd voldoende waterstof zijn en moeten de kosten duidelijk zijn voor consumenten.