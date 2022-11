Recordresultaten voor woningverhuurplatform Airbnb

Woningverhuurplatform Airbnb heeft in het afgelopen kwartaal recordresultaten behaald omdat mensen veel meer overnachtingen en uitjes boekten na het opheffen van coronamaatregelen in de meeste landen. Wel verwacht Airbnb dat die groei in het vierde kwartaal wat zal afzwakken. Dat nieuws viel slecht bij beleggers in New York want het aandeel ging in de handel nabeurs flink omlaag.

In de maanden juli, augustus en september steeg het aantal boekingen bij het bedrijf uit San Francisco met 25 procent naar 99,7 miljoen in vergelijking met een jaar eerder. Volgens Airbnb was in alle regio’s groei te zien. De omzet klom met 29 procent tot 2,9 miljard dollar. De nettowinst nam met 46 procent toe tot 1,2 miljard dollar. In een toelichting sprak Airbnb van het grootste en meest winstgevende kwartaal ooit, ondanks de geopolitieke en macro-economische tegenwind.

Voor het vierde kwartaal rekent het in 2008 opgerichte Amerikaanse bedrijf op een omzet tussen de 1,8 miljard en bijna 1,9 miljard dollar, wat ook hoger zal zijn dan een jaar eerder. De boekingen zullen volgens Airbnb wel iets minder sterk groeien dan in het derde kwartaal. Op Wall Street daalde het aandeel daarop 9 procent.