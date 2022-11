Russisch staatsbedrijf Gazprom exporteert minder gas in oktober

Het Russische staatsgasconcern Gazprom heeft de dagelijkse uitvoer van gas naar belangrijke buitenlandse markten in oktober zien dalen. Dat komt vooral doordat Moskou de gasleveringen naar Europa flink heeft beperkt. Zo werd de toevoer van gas aan Duitsland via de belangrijke Nord Stream 1-pijpleiding stilgelegd als vergelding voor de Europese steun aan Oekraïne en de westerse sancties tegen Rusland.

Gazprom exporteerde vorige maand 139 miljoen kubieke meter aardgas per dag naar landen buiten Rusland. Dat is 11,5 procent minder dan in september, blijkt uit berekeningen van persbureau Bloomberg op basis van door Gazprom gepubliceerde gegevens. Sinds het begin van het jaar zijn de gasleveringen van Gazprom aan zijn belangrijkste buitenlandse klanten met bijna 43 procent gedaald tot 91,2 miljard kubieke meter ten opzichte van een jaar geleden.

Gazprom geeft zelf geen gedetailleerd overzicht van zijn exportcijfers naar Europese markten, waaronder Turkije. Hoewel Moskou de gastoevoer naar Europa flink heeft beperkt wordt er nog wel gas geleverd via een pijpleiding door Oekraïne. Ook krijgen Hongarije en Servië nog Russisch gas via een aftakking van de Turkstream-pijpleiding, die loopt van Rusland naar Turkije.

De dagelijkse gasstromen via Oekraïne bedroegen gemiddeld meer dan 42 miljoen kubieke meter in oktober. Via de TurkStream-pijpleiding naar Europa werd gemiddeld zo’n 29 miljoen kubieke meter per dag geleverd. De totale gasexport van Rusland naar Europa bedraagt iets meer dan een vijfde van wat het was vóór de invasie van Oekraïne in februari. De gasstromen naar China via de Power of Siberia-pijpleiding blijven toenemen waarbij de leveringen volgens Gazprom “regelmatig de dagelijkse contractuele volumes overschrijden”.

De dagelijkse gasproductie van Gazprom bedroeg gemiddeld 990 miljoen kubieke meter in oktober. Dat is een stijging van bijna 18 procent ten opzichte van een maand eerder. De productie ligt voor dit jaar tot nu toe wel haast een vijfde lager dan een jaar geleden.

Vorige maand bereikten de ondergrondse gasvoorraden van Rusland een recordniveau van 72,66 miljard kubieke meter. Dat zorgt ervoor dat Gazprom in staat is om meer gas te leveren als de vraag sterk stijgt bij koud winterweer. Volgens Gazprom kan uit de voorraden een maximum van 852,4 miljoen kubieke meter per dag worden gehaald.