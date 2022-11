Techinvesteerder Prosus koploper in hogere AEX-index

De Amsterdamse AEX-index is dinsdag op de eerste handelsdag van de nieuwe beursmaand november met winst gesloten. Techinvesteerder Prosus was uitblinker in de hoofdindex, gevolgd door maaltijdbezorger Just Eat Takeaway. Speciaalchemieconcern DSM stond juist bij de sterkste dalers in de AEX vanwege tegenvallende vooruitzichten. DSM boekte afgelopen kwartaal meer omzet, maar verlaagde zijn verwachting voor het hele jaar.

De AEX eindigde 0,4 procent hoger op 673,32 punten. De MidKap won 0,6 procent tot 914,09 punten. Frankfurt, Londen en Parijs kregen er tot 1,2 procent bij. Beleggers keken verder vooral uit naar het rentebesluit van de Federal Reserve. De Amerikaanse centrale bank begon dinsdag aan zijn tweedaagse beleidsvergadering en zal naar verwachting woensdag de rente opnieuw verhogen met 0,75 procentpunt. Er wordt echter gehoopt dat de Fed zal aangeven dat dit voorlopig de laatste grote renteverhoging zal zijn in de strijd tegen de hoge inflatie.

Prosus profiteerde met een plus van 9,3 procent van het sterke herstel in de Chinese techsector, waar flinke koerswinsten werden geboekt door speculatie dat de Chinese overheid mogelijk het strikte coronabeleid zal loslaten. Dat beleid van strenge lockdowns heeft de Chinese economie hard geraakt. Tencent, het Chinese internet- en gamebedrijf waarin Prosus een groot belang heeft, werd in Hongkong 11 procent meer waard.

Just Eat Takeaway, het moederbedrijf van Thuisbezorgd.nl, ging bijna 7 procent vooruit. Informatieleverancier Wolters Kluwer was de grootste daler bij de hoofdfondsen op het Damrak met een min van 5,3 procent. DSM volgde met een koersverlies van 4 procent.

Bij de kleinere bedrijven op Beursplein 5 kelderde ForFarmers bijna 11 procent. Het veevoerbedrijf zag de winstgevendheid afgelopen kwartaal flink dalen door hogere energie- en transportkosten. Ook kampten varkens- en leghennenhouders met de gevolgen van dierziekten, waardoor het bedrijf minder verkocht in deze sectoren.

In Londen werd Ocado 39 procent meer waard. Beleggers reageerden verheugd op de samenwerking die de Britse onlinesupermarkt heeft gesloten met het Zuid-Koreaanse Lotte Shopping. Het Britse olie- en gasconcern BP kwam met cijfers en werd 1,4 procent hoger gezet in Londen.

De euro was 0,9859 dollar waard, tegen 0,9875 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 2,4 procent meer op 88,64 dollar. Brentolie werd 2,3 procent duurder op 94,93 dollar per vat.