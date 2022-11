Tesla haalt Chinese arbeiders naar VS voor uitbreiding fabriek

Tesla haalt ingenieurs en productiemedewerkers van zijn fabriek in Shanghai naar de Verenigde Staten om te helpen bij de uitbreiding van zijn fabriek in Fremont in Californië. Dat schrijft persbureau Bloomberg op basis van ingewijden. Het gaat om ongeveer 200 Chinezen die moeten bijdragen aan het opvoeren van de productie in Fremont. Zij zouden minimaal drie maanden naar de VS komen.

Tesla breidde onlangs de fabriek in Shanghai uit, waardoor daar jaarlijks zo’n 1 miljoen auto’s kunnen worden gebouwd. Dat duurde ongeveer vijf weken. De Chinese ingenieurs hebben daardoor recente ervaring met een vergelijkbare uitbreiding.

De fabriek in Fremont kan nu nog 650.000 auto’s per jaar produceren. Tesla maakt daar de Model S, 3, X en Y. Behalve de Californische fabriek en die in Shanghai heeft de maker van elektrische auto’s ook nog fabrieken in Texas en bij Berlijn.