Toyota bij zakkers op beurs Japan na kwartaalupdate

Autoconcern Toyota was een opvallende daler op de aandelenbeurs in Tokio. De onderneming kwam met zwakker dan verwachte kwartaalcijfers. Zo viel de operationele winst een kwart lager uit. Het productiedoel voor dit jaar werd neerwaarts bijgesteld. Wel kondigde de automaker aan voor omgerekend zo’n 1 miljard euro aan eigen aandelen in te kopen. Toyota verloor op de Japanse beurs krap 2 procent van zijn beurswaarde.

De Nikkei-index bleef ondanks het verlies van zwaargewicht Toyota in het groen. De leidende index steeg 0,3 procent tot 27.678,92 punten. Techconcern Sony steeg 0,6 procent voorafgaand aan zijn handelsupdate na de slotbel.

Elders in Azië was het beeld eveneens positief. Vooral de winst van de Hang Seng-index in Hongkong, die tussentijds 4,4 procent hoger noteerde, sprong daarbij in het oog. Dat kwam vooral door de opleving van techfondsen. Uit nieuwe cijfers bleek ook dat de economie van de stadstaat in het derde kwartaal met 4,5 procent was gekrompen. Daarmee is sprake van de sterkste daling sinds het tweede kwartaal van 2020 toen de coronapandemie economieën wereldwijd midscheeps raakte. Volgens het statistiekbureau was de krimp vooral het gevolg van een zwakke buitenlandse vraag.

In Shanghai stond tussentijds een winst van 1,4 procent op de borden. Volgens nieuwe gegevens is de bedrijvigheid in de Chinese industrie afgelopen maand licht afgenomen. De krimp was evenwel iets minder dan waar kenners in doorsnee rekening mee hielden. Zuid-Korea maakte op zijn beurt bekend dat het handelstekort in oktober verder is toegenomen. De import van het land steeg met bijna 10 procent terwijl de export met bijna 6 procent afnam. De Kospi in Seoul steeg 1,7 procent.

In Australië won de All Ordinaries 1,7 procent. De centrale bank van Australië verhoogde de rente met 25 basispunten. Dat was in lijn met de gemiddelde verwachting van kenners. Het was de tweede keer op rij dat de centrale bank de rente met een kwart procentpunt verhoogde.