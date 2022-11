Uber groeit door herstel taxitak, maaltijdbezorging blijft sterk

Taxi- en maaltijdbezorgdienst Uber heeft zijn klanten in het derde kwartaal fors meer geld zien besteden dan vorig jaar in dezelfde periode. In veel landen zijn de coronazorgen afgeschud en stappen mensen weer vaker in de taxi. Tegelijkertijd bleven mensen wel maaltijden bestellen via Uber Eats.

De totale waarde van de bestellingen viel ruim een kwart hoger uit op 29,1 miljard dollar, omgerekend 29,3 miljard euro. Zonder de invloed van de dure dollar was de toename zelfs haast een derde geweest.

Voor het grootste deel kwam de groei bij de taxidienst vandaan. Die had tijdens de coronaperiode veel last van wegblijvende gebruikers. Toen profiteerde Uber juist van maaltijdbezorgtak Uber Eats. De taxidienst en de maaltijdbezorgdienst waren in de afgelopen periode precies even groot.

Uit al die bestedingen hield Uber een omzet van 8,3 miljard dollar over, driekwart meer dan een jaar eerder. De operationele winst, waarbij onder meer afschrijvingen, rentebetalingen en belastingen niet zijn meegeteld, bedroeg 516 miljoen dollar. Een jaar eerder was dat nog 8 miljoen dollar.