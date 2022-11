Uber uitblinker op Wall Street dankzij goed ontvangen cijfers

Uber Technologies was dinsdag een positieve uitschieter op de aandelenbeurzen in New York. Dat kwam door onverwacht goede kwartaalcijfers van de taxi- en maaltijdbezorgdienst. Verder was het sentiment op Wall Street voorzichtig, in afwachting van het rentebesluit van de Federal Reserve op woensdag. De Amerikaanse centrale bank gaat dan waarschijnlijk de rente opnieuw flink verhogen in de strijd tegen de hoge inflatie. Beleggers hopen echter dat dit de laatste forse renteverhoging van de Fed zal zijn.

De aandacht ging ook uit naar cijfers over de Amerikaanse industrie en vacatures in de Verenigde Staten. De industriële bedrijvigheid zwakte in oktober af, maar wel minder sterk dan economen hadden gedacht. Het aantal openstaande vacatures in ’s werelds grootste economie nam onverwacht toe.

De Dow-Jonesindex sloot 0,2 procent in de min, op 32.653,20 punten. De brede S&P 500 ging 0,4 procent omlaag, tot 3856,10 punten, en de technologiegraadmeter Nasdaq verloor 0,9 procent en sloot op 10.890,85 punten.

Het aandeel Uber werd 12 procent hoger gezet. De onverwacht sterke groei van het bedrijf was vooral te danken aan herstel van de taxidienst, die tijdens de coronapandemie onder druk had gestaan. Ondanks de versoepeling van de coronamaatregelen bleven klanten ook maaltijden bestellen via Uber Eats.

Pfizer klom ruim 3 procent. De farmaceut, een van de fabrikanten van coronavaccins, verhoogde zijn verwachtingen voor het hele jaar dankzij sterke kwartaalresultaten. Concurrent Eli Lilly, die ook met cijfers kwam, zakte 2,6 procent. De farmaceut heeft last van de toegenomen concurrentie voor zijn kankermedicijnen. Ook de duurdere dollar speelt Eli Lilly parten, waardoor het bedrijf zijn verwachtingen voor het hele jaar verlaagde.

Abiomed sprong 50 procent omhoog. Farmaceut Johnson & Johnson (J&J) koopt de maker van medische hulpmiddelen voor zo’n 16,6 miljard dollar. J&J daalde zelf 0,5 procent.

Bandenfabrikant Goodyear Tire & Rubber kelderde 15 procent na bekendmaking van teleurstellende cijfers.

De euro was 0,9879 dollar waard, tegen 0,9859 dollar bij het slot van de beurshandel in Europa. Een vat Amerikaanse olie steeg 2 procent in prijs, tot 88,28 dollar. Brentolie werd 1,9 procent duurder op 94,54 dollar per vat.