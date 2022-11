Winst ForFarmers gedrukt door door dure energie en dierziekten

Veevoerbedrijf ForFarmers heeft de inkomsten in het derde kwartaal flink zien dalen, mede als gevolg van de oorlog in Oekraïne. Daarbij kon het concern de hogere energie- en vrachttransportkosten door de lage waterstanden in de rivieren niet voldoende doorberekenen.

“Vooral varkens- en leghennenhouders hadden te maken met de (financiële) gevolgen van dierziekten, wat we merkten door dalende volumes in deze sectoren”, meldt ForFarmers in een handelsupdate.

De totale verkoopvolumes gingen in het derde kwartaal met 7,2 procent achteruit. De operationele winst was volgens het bedrijf “een paar miljoen” lager dan een jaar eerder. Dat kwam vooral doordat de energiekosten nagenoeg zijn verdubbeld.