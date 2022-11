Aandelenbeurzen New York verliezen na renteverhoging Fed

De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag met flink verlies de handel uit gegaan. Beleggers reageerden op de nieuwe renteverhoging waarmee de Amerikaanse Federal Reserve de hoge inflatie in de Verenigde Staten wil bestrijden. De koepel van centrale banken hintte daarbij op een langere periode van renteverhogingen dan eerder verwacht, zij het met minder forse stappen.

De Fed verhoogde het belangrijkste rentetarief van de VS voor de vierde keer op rij met 0,75 procentpunt. In het persbericht over het rentebesluit meldt de Fed dat renteverhogingen door zullen gaan totdat ze voldoende effect sorteren om de inflatie te verlagen tot het gewenste niveau van 2 procent.

“Er is nog veel werk te verrichten, en dat zullen we ook doen”, zei Fed-baas Jerome Powell over de inspanningen om de prijsstijgingen in te dammen. “Maar op enig moment is het passend om het tempo te matigen, dat kan bij de volgende rentevergadering, of die daarna.”

De Dow-Jones eindigde 1,5 procent lager op 32.147,76 punten. De brede S&P verloor 2,5 procent tot 3759,69 punten en techgraadmeter Nasdaq zakte 3,4 procent naar 10.524,8 punten.

Behalve voor de renteverhoging hadden beleggers aandacht voor vliegtuigbouwer Boeing. Nadat topman Dave Calhoun had aangegeven halverwege het decennium jaarlijks 10 miljard dollar aan contanten te kunnen genereren, won het aandeel 2,8 procent.

Advanced Micro Devices (AMD) werd woensdag 5,5 procent hoger gezet op de aandelenbeurzen in New York. De Amerikaanse chipproducent zag de omzet het afgelopen kwartaal sterk stijgen dankzij een grotere vraag naar chips voor datacenters en spelcomputers. Desondanks bleef AMD steken op een min van 1,7 procent aan het einde van de dag.

Beleggers hielden ook Netflix in de gaten. De streamingdienst start morgen met het aanbieden van abonnementen tegen een lager tarief maar met advertenties. Het bedrijf ging met een min van 4,8 procent de handel uit.

Ook Apple ging onderuit, met 3,7 procent. De Chinese autoriteiten kondigden een lockdown van zeven dagen aan voor het gebied rond de fabriek van Foxconn in de Chinese stad Zhenzhou. In de fabriek worden iPhones gemaakt voor Apple.

De euro was 0,9829 dollar waard. Olie werd weer wat duurder, een vat Amerikaanse ruwe aardolie steeg 0,9 procent in waarde tot 89,16 dollar. Brentolie steeg eveneens 0,9 procent tot 95,47 dollar per vat.