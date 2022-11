Bouwbedrijven verliezen fors op Damrak na stikstofuitspraak

Bouwbedrijven BAM en Heijmans zijn woensdag bij de grootste verliezers op de aandelenbeurs van Amsterdam geëindigd. Een uitspraak van de Raad van State over stikstofwetgeving rond bouwprojecten gaat naar verwachting veel bouwprojecten vertragen. Verder keken beleggers uit naar het rentebesluit van de Amerikaanse Federal Reserve dat later op de dag bekend wordt.

De hoogste algemene bestuursrechter van Nederland verklaarde dat de zogeheten bouwvrijstelling juridisch onhoudbaar is. Met die vrijstelling hoefden bouwers voor de bouw-, sloop- of aanlegfase van bijvoorbeeld een huis geen natuurvergunning aan te vragen en te berekenen hoeveel stikstof in kwetsbare natuur terechtkomt. Nu moet dat wel weer, wat volgens de bouwsector enorme vertragingen gaat opleveren.

BAM raakte door alle commotie 7,7 procent van zijn beurswaarde kwijt. Heijmans, dat ’s ochtends een kwartaalbericht naar buiten had gebracht, zakte bijna 10 procent.

De AEX-index op Beursplein 5 eindigde bijna een procent lager op 667.24 punten. Unibail-Rodamco-Westfield (plus 0,4 procent) was koploper in de hoofdindex, die voor het grootste deel uit verliezers bestond. Just Eat Takeaway was met een min van 6 procent de grootste verliezer. De MidKap zakte 1 procent tot 904.67 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs verloren tot 0,8 procent.

Financiële markten rekenen op een renteverhoging van 0,75 procentpunt van de Fed in de Verenigde Staten. De grote vraag is wat voorzitter Jerome Powell gaat zeggen over de omvang van de toekomstige rentestappen. Cijfers van loonstrookverwerker ADP wezen op een sterke Amerikaanse arbeidsmarkt, wat kan pleiten voor nog meer fikse renteverhogingen.

Wolters Kluwer won 0,3 procent. De informatieleverancier zag de omzet in de eerste negen maanden van het jaar met 15 procent stijgen, dankzij een positieve impact van de duurdere dollar. TomTom klom 1,3 procent. De navigatiespecialist liet weten met de introductie van een nieuw kaartenplatform de groei in de komende jaren te willen versnellen.

In Kopenhagen zakte A.P. Møller-Maersk bijna 6 procent. De Deense containerrederij en vrachtvervoerder kende opnieuw een recordkwartaal. Wel waarschuwde het concern voor een daling van de wereldwijde vraag naar containers vanwege de verslechterde economische vooruitzichten. Aston Martin kelderde 15,3 procent in Londen na een sombere prognose over de rest van het jaar.

De euro was 0,9862 dollar waard, tegen 0,9929 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie steeg 1,8 procent tot 89,97 dollar. Brentolie werd ook 1,65 procent duurder, op 96,17 dollar per vat.